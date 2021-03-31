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    Mersin'de aracın hava yastığından kokain çıktı

    Mersin'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, düğmeye basınca açılacak şekilde düzenek kurulu hava yastığı bölmesine zulalanmış 2 kilo kokain ele geçirildi.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:09
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    Mersin'de aracın hava yastığından kokain çıktı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği Alvin ile arama yaptı.

    Alvin'in tepki verdiği hava yastığı bölmesi üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları detaylı incelemede düzenek sistemiyle karşılaştı.

    POLİS DÜĞMEYE BASTI

    Polisin hız göstergelerinin yer aldığı panelde bir düğmeye basması ile hava yastığı bölmesi raylı sistem ile açıldı.

    Mersin'de aracın hava yastığından kokain çıktı VİDEO

    2 KİLO KOKAİN BULUNDU

    Ekipler, bölmede olması gereken hava yastığı yerine, uyuşturucuyla karşılaştı. Bölmede, 2 kilo kokain ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.B. ve M.Ü. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Mersin de aracın hava yastığından kokain çıktı #1

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ü. tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin de aracın hava yastığından kokain çıktı #2

    Mersin de aracın hava yastığından kokain çıktı #3

    Mersin de aracın hava yastığından kokain çıktı #4

    Mersin de aracın hava yastığından kokain çıktı #5

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