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Mersin'de aracın iş yerine daldığı anlar
Mersin'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı.
- DHA
- 22.03.2021 - 13:04
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:26
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere ardından bir iş yerinin vitrinine çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araç sürücüsü ile iş yerinde bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.
SON ANDA KURTULDU
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.
Üzerine gelen otomobili fark eden kadın, geri adım atarak canını kurtardı.
Mersin'de aracın iş yerine daldığı anlar VİDEO
İş yerinde zarar meydana gelirken, kazaya şahit olan bir kız çocuğu annesine sarılıp gözyaşı döktü.