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    Mersin'de aracını çek kavgası: 1 ölü

    Akdeniz ilçesinde, otomobilinin geçişine engel olan araç sürücüsü ile tartışan şahıs, tartıştığı sürücüyü önce aracıyla ezip sonra ise bıçakla öldürdü.
    • 22.08.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:10
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    Mersin'de aracını çek kavgası: 1 ölü

    Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir şahıs yol verme meselesine kurban gitti.

    İddiaya göre, hafif ticari aracını yolun kenarına çeken Hüsemettin Kuş isimli şahıs, sahilde arkadaşlarıyla sohbet etmeye koyuldu.

    Tam da bu esnada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö. yoldan geçemediğini söyleyerek, Kuş'tan aracını çekmesini istedi.

    Bu nedenle ikili arasında hararetli bir tartışma başladı.

    Tekrar dönüp husumetlisine araçla çarptı

    Hemen ardından Mehmet Ali Ö. bölgeden ayrılırken, bir süre sonra tekrar aynı yere geldi. Burada Kuş'a çarpıp kaçtı.

    Olayın akabinde Hüsamettin Kuş ve arkadaşı, hafif ticari araca binerek, Mehmet Ali Ö.'yü takip etmeye başladı.

    Mersin de aracını çek kavgası: 1 ölü #1

    Önünü kesip kavgayı sürdürdü

    Hüsamettin Kuş, sahil yakınında aracının önünü kestiği Mehmet Ali Ö. ile yeniden tartıştı. Araçlarından inip kavga eden sürücülerden Mehmet Ali Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Kuş'u göğsünden yaraladı.

    Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan Kuş, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre, polis Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Ö.'yü gözaltına aldı.


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