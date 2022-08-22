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Mersin'de aracını çek kavgası: 1 ölü

Mersin'de aracını çek kavgası: 1 ölü

Akdeniz ilçesinde, otomobilinin geçişine engel olan araç sürücüsü ile tartışan şahıs, tartıştığı sürücüyü önce aracıyla ezip sonra ise bıçakla öldürdü.