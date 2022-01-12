Mersin'de aracını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı

Dere yatağına saplanan otomobilini, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde bulunan Deliçay Nehri’ni geçerken aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ, SUYA DÜŞTÜ

Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafından bulunan sürücü, suya düştü.

Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Suyun basıncı ile borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan talihsiz adam, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu.

Aracın ise itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yüreklerin ağıza geldiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.