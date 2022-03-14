Mersin'de araçlar, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi

650 araba ile 1.600'e yakın motosikletin yediemin otoparkında bulunduğunu belirten Mehmet Kuş, “Hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında 100 milyon lirayı geçecek aracımız var" dedi.

Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulup yediemin otoparklarına çekilen birçok araç, kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınmayınca çürümeye terk edildi.

Mersin'de bulunan 6 yediemin otoparkından biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da 650 araç ile yaklaşık 1.600 de motosiklet sahipleri tarafından alınmayı beklerken, birçoğu artık kullanılmayacak duruma geldi.

Otoparkın hurdalığı andıran görüntüsünün yanı sıra, içeride piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan araçların olduğu öğrenildi.

Otopark ve depoyu 39 yıldır işleten 55 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakıyor.

“100 MİLYON LİRAYI GEÇECEK ARACIMIZ VAR”

Mehmet Kuş, otoparklarda binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğunu söyledi. 39 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, “6 yedieminden en büyüğünün biz olduğunu söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 650 otomobil çeşidi, 1.500-1. 600 civarında da motosiklet var. Dışarıdan bakıldığında hurdalık olarak tabir edilen yerde, aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var.” dedi.

“16-17 YILDIR ALINMAYAN ARAÇLARIM VAR”

Çok eski araçların da otoparkta bulunduğunu kaydeden Kuş, “Benim kayıtlarıma göre 16-17 yıldır alınmayan araçlarım var. Günden güne artım da devam ediyor ama çıkış olmuyor. Çıkış olsa hem yer olarak biz rahatlayacağız hem de devletimiz, milletimiz rahatlayacak. Keşke daha çok bir çıkış, satış olsa. Bu araçların daha fazla satılmasının herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum. Biz 7-24 açığız. Bizde kapatma yok. Gece gündüz burada çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

"İNSANLAR BİZİ HURDALIK OLARAK GÖREBİLİYOR"

Dışarıdan vatandaşların merak edip geldiğini vurgulayan Kuş, “Aktif bir yolun üzerindeyiz. İnsanlar bizi hurdalık gibi görebiliyor. Bu yüzden günde 3-4 kişi gelip, araba parçası soruyor, satın almak istiyor. Tabii bizim öyle bir şansımız yok. Biz devletin yedieminiyiz. Devletin bize emanet ettiği araçları barındırıyoruz. Bizim öyle bir şansımız yok.





“BU ARAÇLARIN PİYASA ÇIKMASI, İKİNCİ EL PİYASASINI DA ETKİLEYECEKTİR”

Tabii yetkililerden destek bekliyoruz. Bu araçların piyasa çıkması, ikinci el piyasasını da etkileyecektir. Ayrıca vergi olarak da devlete katkı sağlayacaktır. İnşallah bu araçlar hızlı bir şekilde piyasaya çıkarsa hem biz rahatlarız hem de devletimize yararı olur.” ifadelerini kullandı.