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    Mersin'de arazi tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

    Mersin'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse'yi pompalı tüfekle öldürdü.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 17:51
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    Mersin'de arazi tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü

    Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Köse ile oğlu Eyüp Köse'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet Köse de jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Olay yerine gelen baba ile oğlun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin de arazi tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü #1

    Mersin de arazi tartışmasında ağabeyi ile yeğenini öldürdü #2

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