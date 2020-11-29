Mersin'de arkadaşını başından vurarak öldürdü

Kavga ettiği arkadaşını başından vuran şüpheli, arkadaşının ölümüne sebep oldu. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetti.

Saat 12.00 sıralarında, Mersin merkez Akdeniz ilçesi Burhan Felek Caddesi üzerinde 30 yaşındaki Mert Doy ve arkadaşı Burak C. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki arkadaş, birbirlerine tekme ve tokatlar ile saldırırken, Burak C. yanında taşıdığı tabancayı ateşleyerek, Doy'u başından vurdu.

KAÇTI

Doy, 2 mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, Burak C. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Doy, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Doy'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, kaçan Burak C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

















