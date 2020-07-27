KKTC'ye giden askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut ilçesinde devrildi. Kazada 5 askerimiz şehit olurken, 10 askerimiz ise hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde, KKTC'ye gidecek askerleri taşıyan otobüs virajı alamadı.

Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayınca şarampole yuvarlandı.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT, 10 ASKERİMİZ YARALI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 askerimizin şehit olduğu feci kazada 10 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

Mersin'de asker taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit VİDEO



DURUMU AĞIR OLAN ASKERLER MEVCUT

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, içlerinde durumları ağır olan askerlerin de bulunduğu öğrenildi.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, acı kazayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 5 askerin şehit olduğunu, otobüsün şoförünün de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

BAKAN AKAR BÖLGEYE GİDİYOR

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.







