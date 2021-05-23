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Mersin'de askere gitmek üzere olan gencin öldürülme anı

Mersin'de askere gitmek üzere olan gencin öldürülme anı

Husumetli olduğu kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Hazar Tömbül'e saldırı anlarının güvenlik kamerasına yansırken, gencin askere gitmek için hazırlık yaptığı belirlendi.