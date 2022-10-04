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    Mersin'de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi

    Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesindeki çalıları toplayıp yakan Mehmet Özdemir (76), yangının kontrolden çıkması üzerine; müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
    • 04.10.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 18:54
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    Mersin'de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi

    Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, evinin bahçesinde bulunan çalıları bir araya topladı.

    Özdemir, çalıları yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler, geniş alana yayıldı.

    Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, olay yerinde fenalaştı.

    Alevleri söndürmek isterken fenalaştı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de Özdemir'e müdahalede bulundu.

    Kalbine yenik düştüğü öğrenildi

    Hastaneye sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın aktardığına göre Özdemir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi VİDEO

    Mersin de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi #1

    Mersin de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi #2

    Mersin de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi #3


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