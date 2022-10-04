Mersin'de ateşe verdiği çalıları söndürmek isterken yaşamını yitirdi

Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesindeki çalıları toplayıp yakan Mehmet Özdemir (76), yangının kontrolden çıkması üzerine; müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, evinin bahçesinde bulunan çalıları bir araya topladı.

Özdemir, çalıları yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler, geniş alana yayıldı.

Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, olay yerinde fenalaştı.

Alevleri söndürmek isterken fenalaştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de Özdemir'e müdahalede bulundu.

Kalbine yenik düştüğü öğrenildi

Hastaneye sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre Özdemir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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