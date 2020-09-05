Mersin’de avukat ve eşini trafikte sıkıştırıp, tehdit ettiler

Balayından dönen çift dehşeti yaşarken, trafik terörü kameralar tarafından görüntülendi.

Balayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ile eşi Büşra Doğan'ın otomobili, Mersin’in Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniyol mevkisinde yol isteyen başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Doğan, otomobilini kırmızı ışıkta durdurduğunda ise diğer otomobilde bulunan 4 kişi, aşağıya inerek yanına geldi.

SİLAH GÖSTERİP, TEDHİT ETTİLER

Grup, avukat ile eşini silah gösterip, tehdit etti ardından da otomobillerine binerek uzaklaştı. Avukat Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan da Erdemli Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mersin'de trafikte dehşet anları İZLE

“CAMLARA YUMRUK ATIP, ARACI TEKMELEDİLER”

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Doğan, “Eşimle birlikte balayından dönüşümüzde Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde, seyir halindeyken arkamızdan gelen araç, 7-8 defa selektör yapmak suretiyle şerit değiştirmemizi istedi. Ama kırmızı ışık vardı ve şerit değiştirmem çok zordu. Daha sonra aracımızın yanına yaklaştılar ve hakaretler etmeye başladılar. Eşim panik atak, çok korktu. Daha sonra bizi sıkıştırdılar ve kaza yapmamıza neden olacaklardı. Aracımı durdurdum, yanımıza geldiler. Aracımızı içten kilitledik. Camlara yumruk atıp, kaportayı tekmelediler. Hemen olay yerinden uzaklaştım. Trafik magandalarından şikayetçi olduk. İnşallah gerekli cezayı alırlar.” dedi.