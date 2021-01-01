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    Mersin'de baba, önce çocuklarının evini sonra kendini yaktı

    Tarsus'ta çocuklarının evine molotofkokteyli atan baba, ardından kendini yakmaya çalıştı.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 16:21
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    Mersin'de baba, önce çocuklarının evini sonra kendini yaktı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan C.P., çocuklarının kaldığı eve molotofkokteyli attı.

    İddiaya göre, çocuklarıyla anlaşmazlık yaşayan baba C.P., çocukları S.P., H.P. ve E.P.’nin yaşadığı eve geldi.

    Önce çocuklarına küfür ve hakaret eden baba, sonra elindeki molotofkokteylini odaya fırlattı.

    KENDİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI

    Yorganların tutuştuğu yangına ev sakinleri müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bununla yetinmeyen baba C.P., bu sırada evin damına çıkıp, güneş enerji sistemine zarar verdi.

    Mersin de baba, önce çocuklarının evini sonra kendini yaktı #1

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Baba daha sonra da bidondaki benzini üzerine dökerek ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yanan C.P.'ye müdahale etti.

    Polis ekipleri, C.P.'yi evin damında etkisiz hale getirdi. Kendini yakma girişimi sırasında yüz kısmında yanıklar oluşan kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    C.P.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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    Mersin de baba, önce çocuklarının evini sonra kendini yaktı #4

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