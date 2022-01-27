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    Mersin'de babadan izinsiz kaçırılan arabaya tren çarptı

    Tarsus ilçesinde babasının arabasını kaçıran 18 yaşından küçük çocuk, 2 arkadaşıyla birlikte ilerledi. Tren raylarında stop eden araca ise tren çarptı. Olay yerinden kaçan çocuklar gözaltında.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 16:13
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    Mersin'de babadan izinsiz kaçırılan arabaya tren çarptı

    Mersin'den dün akşam saatlerinde Adana'ya giden yük treni, Tarsus’un Kemal Paşa Mahallesi'ne rayların üzerinde duran 33 AKC 17 plakalı otomobile çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede araçta kimsenin olmadığı belirlendi.

    3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

    Kazanın ardından bölgeden kaçan ve ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük 3 çocuk gözaltına alındı.

    Mersin de babadan izinsiz kaçırılan arabaya tren çarptı #1

    TREN RAYLARININ ÜZERİNDE STOP ETTİ

    Otomobilin, çocuklardan birinin babasına ait olduğu belirlenirken ehliyetsiz sürücünün arkadaşlarıyla birlikte gezerken otomobilin rayların üzerine geldiğinde stop ettiği tespit edildi.

    3 ÇOCUK KORKUP KAÇTI

    Çocukların otomobili tekrar çalıştırmak istedikleri fakat gelen treni görünce korkup, kaçtıkları belirlendi. Öte yandan ise çocukların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


    Mersin de babadan izinsiz kaçırılan arabaya tren çarptı #2


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