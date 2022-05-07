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    Mersin’de babasını döven kişiyi ağır yaraladı

    Bahçede çalışan 2 çocuk babası, alkol alıp, yüksek sesle konuşan kişi ile kuzenlerini uyardı. Çıkan kavgada dayak yiyen babanın oğullarından biri, bıçakla araya girdi. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
    • 07.05.2022 - 09:38
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    Mersin’de babasını döven kişiyi ağır yaraladı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Çelebi T. (42), çocukları Ali T. (19) ve Aslan T. (22) ile birlikte Berdan Irmağı kıyısındaki bahçelerine çalışmaya gitti.

    Dün saat 17.00 sıralarında 52 ABH 934 plakalı otomobille ırmak kenarına gelen Bülent G. (45) ile kuzenleri Merih G. (38) ve Emrah G. (36), alkol almaya başladı.

    Bülent G. ve kuzenlerinin yüksek sesle konuşmasından rahatsız olan Çelebi T., uyarmak için yanlarına gitti.

    Babası dayak yiyince bıçakla saldırdı

    İddiaya göre kendini polis olarak tanıtan Bülent G., otomobilden inip bahçe sahibi Çelebi T.’yi darbedince iki grup arasında kavga çıktı.

    Bahçeden koşarak gelen Aslan T., cebinden çıkardığı bıçakla Bülent G.’yi bacağından yaraladı.

    Mersin’de babasını döven kişiyi ağır yaraladı #1

    Yaralanınca kavga bitti

    Bülent G.’nin yaralanmasıyla kavga sonlanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bülent G., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mersin’de babasını döven kişiyi ağır yaraladı #2

    Durumu ağır

    DHA’nın haberine göre tedaviye alınan Bülent G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri ise kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

    Mersin’de babasını döven kişiyi ağır yaraladı #3


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