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    Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti

    Babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra jandarmayı arayıp, “Evde hareketsiz yatarken buldum” diye asılsız ihbarda bulunan şüpheli, sorgusunda cinayeti itiraf etti.
    • 24.09.2022 - 13:07
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    Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti

    Mersin’in Toroslar ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Arslanköy Mahallesi'nde ikamet eden H.B. (20), sabah saatlerinde jandarmayı aradı.

    H.B., “Gece domuz avına gittikten sonra eve döndüğümde babamı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldum” ihbarında bulunup, yardım istedi.

    Jandarma, cinayeti aydınlattı

    Bunun üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B.’nin (55) silahla öldürüldüğünü belirledi.

    Y.B.’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri H.B.’yi gözaltına alarak, Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü.

    Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti #1

    İtiraf etti

    Sorguya alınan H.B., ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

    DHA’nın haberine göre olayda kullanılan av tüfeği ise yakındaki ormanda ele geçirildi.

    H.B., işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti #2

    Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti #3

    Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti #4


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