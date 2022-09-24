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- Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti
Mersin’de babasını öldürdü, kendi yapmamış gibi ihbar etti
- 24.09.2022 - 13:07
Mersin’in Toroslar ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Arslanköy Mahallesi'nde ikamet eden H.B. (20), sabah saatlerinde jandarmayı aradı.
H.B., “Gece domuz avına gittikten sonra eve döndüğümde babamı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldum” ihbarında bulunup, yardım istedi.
Jandarma, cinayeti aydınlattı
Bunun üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B.’nin (55) silahla öldürüldüğünü belirledi.
Y.B.’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri H.B.’yi gözaltına alarak, Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü.
İtiraf etti
Sorguya alınan H.B., ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.
DHA’nın haberine göre olayda kullanılan av tüfeği ise yakındaki ormanda ele geçirildi.
H.B., işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.