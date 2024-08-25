Mersin'de babasının yanında araç kullanan çocuk drone ile yakalandı Mersin polisinin dron ile yaptığı trafik uygulamasında babası tarafından araç kullandırılan çocuk sürücü drone ile tespit edildi, polis tarafından durdurularak gerekli yasal işlem yapıldı.

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İHA

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde trafik uygulamalarını sürdürüyor.

Denetimlerde drone da kullanan ekipler, sürücüleri hem uyarıyor hem de gerekli yasal işlemleri yapıyor.

ÇOCUK SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Son olarak araç geçişinin yoğun olduğu merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı Kale Kavşağında drone ile denetim yapan ekipler, çocuk sürücüyü tespit etti.

Dronu fark eden araçtakiler, bir petrol istasyonuna çektikleri araçta sürücüyü değiştirip tekrar yoluna devam etti.

ARAÇ DURDURULDU

O anları havadan görüntüleyen polis, otomobili uygulama noktasında durdurdu.

CEZA KESİLDİ

Gerekli uyarıyı yapan polis, şahıslara 690 TL para cezası uyguladı.

"CAN GÜVENLİĞİNİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından o anların görüntüsü şu ifadelerler paylaşıldı:

Can güvenliğiniz önceliğimiz, kurallar kırmızı çizgimiz. İlimiz genelinde dron ile trafik denetimi yapıldığı esnada küçük yaştaki çocuğa ebeveyni ile birlikte sürücü tarafında oturarak araç kullandırıldığı tespit edilmesi üzerine, araç sürücüsüne gerekli bilgilendirmeler yapılarak yasal işlemler uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)