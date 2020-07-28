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- Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı
Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı
Evinin bahçesinde oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı. Küçük çocuk, duvardaki korkuluk kesilerek hastaneye götürüldü.
- İHA
- 28.07.2020 - 10:26
- Güncelleme : 28.07.2020 - 10:26
Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 yaşındaki Mert Saran, evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu.
Altaylılar Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde bir ara beton ihata duvarın üzerine çıkan Mert, dengesini kaybederek düşünce eline bahçe duvarının korkuluğu saplandı.
İTFAİYE KORKULUĞU KESTİ
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, duvardan korkuluğu kesti.
Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı VİDEO
AMELİYATLA ÇIKARILDI
Tarsus Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Saran’ın elindeki demir parçası çıkarıldı.
ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.