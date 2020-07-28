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    Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı

    Evinin bahçesinde oyun oynayan çocuğun eline demir korkuluk saplandı. Küçük çocuk, duvardaki korkuluk kesilerek hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 10:26
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 10:26
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    Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 yaşındaki Mert Saran, evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu.

    Altaylılar Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde bir ara beton ihata duvarın üzerine çıkan Mert, dengesini kaybederek düşünce eline bahçe duvarının korkuluğu saplandı.

    İTFAİYE KORKULUĞU KESTİ

    Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, duvardan korkuluğu kesti.

    Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı VİDEO

    AMELİYATLA ÇIKARILDI

    Tarsus Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Saran’ın elindeki demir parçası çıkarıldı.

    ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

    Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı #1

    Mersin'de bahçede oynayan çocuğun eline demir saplandı #2

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