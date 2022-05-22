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    Mersin'de balık tuttuğu baraja düşen kişi boğularak can verdi

    Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'nda ağla balık avlayan Ahmet Erdoğan (60), ağlara takılıp dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.
    • 22.05.2022 - 18:46
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    Mersin'de balık tuttuğu baraja düşen kişi boğularak can verdi

    Saat 15.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Baraj Gölü'nün Akçakocalı mevkisinde meydana gelen olayda, kıyıdan baraj gölüne ağ atarak balık avlamak isteyen Ahmet Erdoğan, ayağı ağa takılınca dengesini kaybedip suya düştü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Cansız bedeni sudan çıkarıldı

    DHA'nın haberine göre dalgıç polisler, Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Erdoğan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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