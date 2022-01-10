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- Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı
Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı
Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak köprüde asılı kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 10.01.2022 - 06:43
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde, Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
OTOBÜS, KÖPRÜ İLE TRAFO ARASINDA ASLILI KALDI
Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.
20 YOLCULU OTOBÜSTE 2 KİŞİ YARALANDI
20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.