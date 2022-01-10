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    Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

    Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak köprüde asılı kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 06:43
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    Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde, Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    OTOBÜS, KÖPRÜ İLE TRAFO ARASINDA ASLILI KALDI

    Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.

    Mersin de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı #1

    20 YOLCULU OTOBÜSTE 2 KİŞİ YARALANDI

    20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı #2

    Mersin de bariyeri aşan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı #3


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