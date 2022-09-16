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    Mersin’de başına kalas düşen işçi öldü

    9'uncu kattan başına kalas düşen 30 yaşındaki inşaat işçisi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 16.09.2022 - 11:57
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    Mersin’de başına kalas düşen işçi öldü

    Feci kazanın adresi Mersin’in Tarsus ilçesi…

    İsmetpaşa Mahallesi Mersin Caddesi'ndeki inşaatta işçi olarak çalışan Emrah Aslan'ın (30) başına, iskelenin 9'uncu katından kalas düştü.

    Aslan, yere yığılırken, ihbarla inşaata sağlık ekipleri geldi.

    Hayatını kaybetti

    Yapılan kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    DHA’nın haberine göre Emrah Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin’de başına kalas düşen işçi öldü #1


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