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    Mersin'de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı

    Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimiyle ilgili afişin bağlı olduğu taşın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 14:57
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    Mersin'de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı

    Mersin’in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına asılan afişin bağlı olduğu taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (55) başına düştü.

    Yaralanan Altınkaya, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Altınkaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus ilçesine götürüldü.

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    AFİŞİ ASAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu arada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında afişi astığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

    İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, afiş de bulunduğu yerden indirildi.

    Mersin de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı #1

    Mersin de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı #2

    Mersin de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı #3

    Mersin de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı #4

    Mersin de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı #5


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