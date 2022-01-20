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Mersin'de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Mersin'de başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimiyle ilgili afişin bağlı olduğu taşın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.