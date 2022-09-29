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    Mersin'de bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar

    Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda bir bekçinin teröristler ile çatıştığı sırada vurulan teröristlerin üzerindeki bombayı patlatığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 29.09.2022 - 05:56
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    Mersin'de bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar

    Pazartesi günü saat 22.45 sıralarında Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine PKK’lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi.

    Polisevinin önüne gelen PKK’lı teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı.

    Polislerin ve bekçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

    Bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin'de bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar - VİDEO

    Kaçamayınca kendilerini patlattılar

    Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Teröristlerin bombayı patlatmalarının ardından olay yerindeki bir araç alevler arasında kaldı.

    Mersin de bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar #1

    Bir polis şehit oldu

    Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

    YAralı polisin durumu iyi

    Yaralı polis memuru Ali Bayram’ın ise durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Mersin de bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar #2

    Mersin de bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar #3


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