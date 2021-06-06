5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kalan şahıs, çatıdan 5’inci katın balkonuna atlayarak kurtuldu.

Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde, 5 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi aşağıya sarkarak 5'inci kat balkonuna inmeye çalıştı.

Binanın çatısından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi.

5'İNCİ KATIN BALKONUNA ATLADI

Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen şahıs, çevredekilerin endişeli bakışları arasında 5’inci katın balkon demirinin üzerine atladı.

Mersin'de binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Kişinin binaya hangi amaçla çıktığı öğrenilemezken yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.













