Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi Şehit İsmet Akın Caddesi'ndeki özel bir hastanenin dermatoloji katından alevlerin yükseldi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hasta yatışının olmadığı belirtilen kattaki yangına müdahale eden itfaiye ekibi, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü.

Hastanenin diğer katlarında yatan hasta ve hasta yakınları kısa süreli korku yaşasa da, yangında yaralanan olmaması sevindirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, özel hastanede yatan hiç bir hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesine gerek kalmadığı bildirildi. 16 hastanın ise kendi rızası ile hastane bahçesine çıkartıldığı ifade edildi.

Mersin'de bir hastanede yangın çıktı VİDEO







