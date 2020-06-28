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    Mersin'de bir kadın görmeye gittiği kanyonda boğuldu

    Fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın, ölü bulundu.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 09:08
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    Mersin'de bir kadın görmeye gittiği kanyonda boğuldu #1

    Aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin’de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

    Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü.

    AĞABEYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI ANCAK OLMADI

    Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.’nın ağabeyi A.A., kardeşini kurtarmak için ne kadar mücadele ettiyse de başarılı olamadı.

    Mersin'de bir kadın görmeye gittiği kanyonda boğuldu #2

    METRELERCE UZAKLIKTA BULUNDU

    Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

    Mersin'de bir kadın görmeye gittiği kanyonda boğuldu #3

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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