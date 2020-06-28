Mersin'de bir kadın görmeye gittiği kanyonda boğuldu

Fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın, ölü bulundu.

Aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin’de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü.

AĞABEYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI ANCAK OLMADI

Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.’nın ağabeyi A.A., kardeşini kurtarmak için ne kadar mücadele ettiyse de başarılı olamadı.

METRELERCE UZAKLIKTA BULUNDU

Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.