Euro
10.1198
0.03%
Dolar
8.6229
-0.05%
Altın
493.07
0.17%
Borsa
1.386
0%
Bitcoin
363.755
-1.66%
EXEN Coin
22.77
0.75%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü

    Çığlık atıp, kaldığı pansiyonun balkonuna çıkarak korkuluklardan sarkan 42 yaşındaki kadın, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 08:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü

    Mersin’in Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki iki katlı pansiyonun son katında kalan Dilek D. (42), çığlık atarak balkona çıktı.

    Balkon korkuluklarından sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini tekrar yukarıya çekti.

    Bir süre sonra yeniden kendini balkondan sarkıtan Dilek D.'yi, katta bulunan bir genç yukarı çekmeye çalıştı.

    DURUMU AĞIR

    Bir süre asılı kalan kadın önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından metrelerce yükseklikten bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı.

    Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dilek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü ViDEO

    OLAY ANI KAMERADA

    Öte yandan olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Mersin de bir kadın ikinci kattan düştü #1

    Mersin de bir kadın ikinci kattan düştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir