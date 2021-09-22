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Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü

Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü

Çığlık atıp, kaldığı pansiyonun balkonuna çıkarak korkuluklardan sarkan 42 yaşındaki kadın, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.