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- Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü
Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü
- DHA
- 22.09.2021 - 07:34
- Güncelleme : 22.09.2021 - 08:33
Mersin’in Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki iki katlı pansiyonun son katında kalan Dilek D. (42), çığlık atarak balkona çıktı.
Balkon korkuluklarından sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini tekrar yukarıya çekti.
Bir süre sonra yeniden kendini balkondan sarkıtan Dilek D.'yi, katta bulunan bir genç yukarı çekmeye çalıştı.
DURUMU AĞIR
Bir süre asılı kalan kadın önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından metrelerce yükseklikten bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dilek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Mersin'de bir kadın ikinci kattan düştü ViDEO
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.