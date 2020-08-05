Dolar
6.9027
0.055%
Euro
8.1798
0.1739%
Altın
2015.14
-0.2119%
Borsa
1087.16
0%
G. Altın
449.035
0.4696%
Bitcoin
77548.39
-0.7265%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Mersin'de bir kişi babasını öldürdü

    Tarsus ilçesinde aile içi kavgada bir kişi babasını vurdu.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 04:41
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 04:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de bir kişi babasını öldürdü

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana gelen olayda, bir gün önce Huto ailesinde tartışma çıktı.

    Tartışma kavga dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aileyi sakinleştirdi.

    Bugün saat 23.45 sıralarında baba Beşar Huto (67), kardeşinin evinin önünde geçerken iddiaya göre oğlu C.H. ile tartıştılar.

    Mersin'de bir kişi babasını öldürdü VİDEO


    Mersin'de bir kişi babasını öldürdü #1

    BABASINA 6 EL ATEŞ ETTİ

    Oğlu C.H.(41), babası Beşar Huto’ya tabancayla 6 el ateş etti. Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan baba Beşar Huto kanlar içerisinde kaldı.

    Olaydan sonra oğlu C.H. kayıplara karıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan Beşar Huto’ya yaptıkları kontrolde öldüğünü tespit etti.

    Cinayetin mahallinde 6 adet tabanca kovanı bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladı.

    Polis çevrede yaptığı araştırmada babasını öldürdüğü iddia edilen C.H. olayda kullandığı tabanca ile 2 adet av tüfeğiyle birlikte geçirdi.

    Beşar Huto’nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin'de bir kişi babasını öldürdü #2

    Mersin'de bir kişi babasını öldürdü #3

    Görüş Bildir