Mersin'de bir kişi boş sandığı tabancayı ateşleyerek kendini vurdu

Mersin'de bir kişi boş sandığı tabancayı ateşleyerek kendini vurdu

Mersin'de toplandıkları bir evde çiğ köfte yapıp yiyen 5 arkadaştan biri, boş sandığı tabancayı başına dayayıp ateşleyince hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Milano City Apartmanı'nın 9'uncu katında meydana gelen olayda, Süleyman Ş.A. (17) ile 4 arkadaşı evde buluşup çiğ köfte yaptı.

5 genç bir yandan çiğ köftelerini yerken bir yandan da sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Süleyman Ş.A., henüz nereden bulduğu öğrenilemeyen ruhsatsız tabancayı boş sanarak kurcalamaya başladı.

Boş sandığı tabancayla kendini vurdu

Boş sandığı silahı başına dayayarak ateşleyen 17 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

rkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine giden ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.