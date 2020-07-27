Mersin'de bir kişi eşi ile kayınvalidesini öldürdü

Mersin'de bir kişi eşi ile kayınvalidesini öldürdü

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Boşanma aşamasındaki zanlı, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, suç aleti tüfekle yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi'nde, İsmet A. adlı kişi, eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü.

TÜFEKLE YAKALANDI

Zanlı, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN GİTMİŞTİ

İki çocuk annesi Sümeyye A'nın, eşi İsmet A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde tartışmanın ardından annesiyle silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.