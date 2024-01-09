İHA
Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bir kişi refüje çıktığı Tofaş marka otomobilini ateşe verdi.
Otomobil yanarken o anları şarkı söyleyerek cep telefonuyla kaydetti.
"150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor"
Görüntüleri çekerken, "Bakın arkadaşlar" diyen şahıs, "150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor. Her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" ifadelerini kullandı.
Alev alev yanan aracın görüntüsünü çevredeki vatandaşlar da cep telefonları ile görüntüledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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