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Mersin'de bir kişi otomobilini yakarak görüntüsünü çekti

Mersin'de bir kişi otomobilini yakarak görüntüsünü çekti Mersin'de Tofaş marka otomobilini refüjde yakarak o anları kayda alan şahsın, "150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor. Her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" diye konuşması dikkat çekti.