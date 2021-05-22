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    Mersin'de, bölücü terör örgütüne operasyon

    Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 08:33
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    Mersin'de, bölücü terör örgütüne operasyon

    Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi.

    ZANLILAR GÖZALTINDA

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

    DİJİTAL MATERYAL VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Mersin de, bölücü terör örgütüne operasyon #1

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