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    Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

    Boş arsada yaşanan patlamada hafif yaralanan 18 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 11.10.2020 - 17:10
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 17:10
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    Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

    Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyuldu.

    Ses üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 YARALI

    Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan Mahmut D. (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

    İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

    Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı ViDEO

    VALİLİK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Valilikten yapılan açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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