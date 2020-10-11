Boş arsada yaşanan patlamada hafif yaralanan 18 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyuldu.

Ses üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YARALI

Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan Mahmut D. (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı ViDEO

VALİLİK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.