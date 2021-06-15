Mersin'de boşandığı eşini vurdu, tahliyesini istedi

Boşandığı eşi Hatun Koç'u kızının gözü önünde vuran Özkan Yarbi tahliyesini isteyerek, "Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım. İşime gücüme bakacağım" dedi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Özkan Yarbi 27 Mayıs 2020 tarihinde, boşandığı eşi 28 yaşındaki Hatun Koç'a giderek, kızını bayram alışverişine götürmek istediğini söyledi. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluştu.

BARIŞMA TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ, 3 EL ATEŞ ETTİ

Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca, tartışma çıktı.

Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı.

Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek, inip kaçmaya başladı.

Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Yaralanan Hatun Koç, kaldırıldığı hastanede uzun süreli tedaviye rağmen, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı.

Tutuklanan Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme savcısı, sanık Özkan Yarbi hakkında mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

"PİŞMANIM, TAHLİYE EDİN"

Duruşmada söz alan Özkan Yarbi, "Pişmanım. Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım, işime gücüme bakacağım." diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, son savunma için duruşmayı erteledi.



