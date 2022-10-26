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- Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını vurdu: 14 yıl hapis
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını vurdu: 14 yıl hapis
- 26.10.2022 - 11:42
- Güncelleme : 26.10.2022 - 12:02
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 29 Aralık 2020'de, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Derya D., hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklandı.
Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Karar duruşması görüldü
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Şerif A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki eski eşi Derya D. ile taraf avukatları hazır bulundu.
"İnşallah hak ettiği cezayı alır"
Derya D. duruşmada, sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, "Sanık eğer dışarı çıkarsa bana kesinlikle zarar vereceğini düşünüyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır ve bunun gibi kadınlara karşı şiddet yapmayı düşünenler cayar." dedi.
Bir önceki duruşmadaki cezalar yeniden istendi
Mahkemede taraf avukatları da savunma yaparken, iddia makamı da bir önceki duruşmada verdiği mütalaadaki cezanın verilmesini istedi.
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını vurdu VİDEO
Cezalarda indirim uygulanmadı
Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 8 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl cezalandırmasına karar verdi. Heyet, ayrıca cezalarda hiçbir indirim uygulamadı.
O anların görüntüsü
İHA'nın haberine göre, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.