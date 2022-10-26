Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını vurdu: 14 yıl hapis

Akdeniz'de boşanma aşamasındaki eşine silahla saldıran Şerif A'ya, farklı suçlardan toplam 14 yıl ceza verilirken cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı. Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 29 Aralık 2020'de, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Derya D., hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklandı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Karar duruşması görüldü

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Şerif A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki eski eşi Derya D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"İnşallah hak ettiği cezayı alır"

Derya D. duruşmada, sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, "Sanık eğer dışarı çıkarsa bana kesinlikle zarar vereceğini düşünüyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır ve bunun gibi kadınlara karşı şiddet yapmayı düşünenler cayar." dedi.

Bir önceki duruşmadaki cezalar yeniden istendi

Mahkemede taraf avukatları da savunma yaparken, iddia makamı da bir önceki duruşmada verdiği mütalaadaki cezanın verilmesini istedi.

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Cezalarda indirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 8 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl cezalandırmasına karar verdi. Heyet, ayrıca cezalarda hiçbir indirim uygulamadı.

O anların görüntüsü

İHA'nın haberine göre, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.