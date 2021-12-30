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Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı

Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlı yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan şüphelinin, çaldığı eşyaları taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.