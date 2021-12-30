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- Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı
Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı
5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlı yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan şüphelinin, çaldığı eşyaları taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.
- DHA
- 30.12.2021 - 12:18
- Güncelleme : 30.12.2021 - 12:25
Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen G.E. gözaltına alındı, çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
ÇALDIĞI MALZEMELERİ TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALDI
Şüphelinin,, çaldığı malzemeleri taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı VİDEO
RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ
Öte yandan şahsın hırsızlık anları ile çaldığı otomobille malzemeleri taşıma anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.