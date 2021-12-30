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    Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı

    5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlı yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan şüphelinin, çaldığı eşyaları taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 12:25
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    Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı

    Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

    Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen G.E. gözaltına alındı, çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

    ÇALDIĞI MALZEMELERİ TAŞIMAK İÇİN OTOMOBİL DE ÇALDI

    Şüphelinin,, çaldığı malzemeleri taşımak için bir de otomobil çaldığı belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı VİDEO

    RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ

    Öte yandan şahsın hırsızlık anları ile çaldığı otomobille malzemeleri taşıma anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

    Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı #1

    Mersin’de çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık yaptı #2

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