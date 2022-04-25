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    Mersin’de canlı yayın sırasında kaza yaptı

    Cep telefonuyla hareket halindeki otomobilinde sosyal medyaya canlı yayın yapan sürücü, süratle girdiği kavşakta refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza anı, canlı yayına yansıdı.
    • 25.04.2022 - 15:16
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    Mersin’de canlı yayın sırasında kaza yaptı

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Celil Y. (33), gece 02.00 sıralarında cep telefonuyla canlı yayın açtı.

    Otomobiliyle tur atan sürücü, süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybetti.

    Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı.

    Kazayı canlı canlı yayınladı

    Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı.

    Kazadan sonra çalışmaya devam eden cep telefonu kamerası, diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışmasını da kaydetti.

    Sedyeden kalktı, kaçtı

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Celil Y., daha sonra tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ambulanstan hastaneye alınan Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı.

    Mersin’de canlı yayın sırasında kaza yaptı #1

    Ailesi ihbar etti

    DHA’nın haberine göre Celil Y.'nin ailesi, kendisinden haber alamadıkları için jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Mersin’de canlı yayın sırasında kaza yaptı #2

    Mersin’de canlı yayın sırasında kaza yaptı #3


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