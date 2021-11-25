Aziz Nasro idaresindeki otomobil, park halindeyken yola çıkmak isteyen araca çarparak takla attı. Kaza anları, o sırada sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde olan bir kişi seyir sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı.

Bir süre giderken önünde seyreden Aziz Nasro idaresindeki otomobil, park halindeyken yola çıkmak isteyen araca çarptı.

Kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

2 TUR DÖNEREK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, 2 tur dönerek durabildi.

Kazadan sonra araç içindeki kişiler ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Mersin’de, canlı yayın yaparken kazayı kaydetti VİDEO

