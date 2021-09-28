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- Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat
Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat
- İHA
- 28.09.2021 - 09:03
- Güncelleme : 28.09.2021 - 09:06
Mersin’de, Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen 'acil eylem tatbikatında’ senaryo gereği 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu verildi.
2 personelin yaralı, 2 mahkumun ise dumandan etkilendiği bilgisi üzerine senaryodan habersiz olan birimler, sirenlerini çalarak kuruma ulaştı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polis, jandarma ve sivil ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sağlık ekipleri de olayın tatbikat olduğunu bölgeye geldiğinde kurum yetkililerinden öğrendi.
Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat ViDEO
YILDA 2 KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Cezaevi Müdürü Aziz Demirkan’ın nezaretinde gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan acil eylem tatbikatının kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla yılda 2 kez gerçekleştirildiği belirtildi.