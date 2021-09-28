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Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat

Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda, acil eylem tatbikatı kapsamında yangın ve isyan ihbarı yapıldı. Ekipler, bölgeye geldikten sonra olayın tatbikat olduğunu öğrendi.