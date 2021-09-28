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    Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat

    Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda, acil eylem tatbikatı kapsamında yangın ve isyan ihbarı yapıldı. Ekipler, bölgeye geldikten sonra olayın tatbikat olduğunu öğrendi.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:06
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    Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat

    Mersin’de, Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen 'acil eylem tatbikatında’ senaryo gereği 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu verildi.

    2 personelin yaralı, 2 mahkumun ise dumandan etkilendiği bilgisi üzerine senaryodan habersiz olan birimler, sirenlerini çalarak kuruma ulaştı.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Polis, jandarma ve sivil ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Sağlık ekipleri de olayın tatbikat olduğunu bölgeye geldiğinde kurum yetkililerinden öğrendi.

    Mersin'de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat ViDEO

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #1

    YILDA 2 KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

    Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Cezaevi Müdürü Aziz Demirkan’ın nezaretinde gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan acil eylem tatbikatının kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla yılda 2 kez gerçekleştirildiği belirtildi.

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #2

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #3

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #4

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #5

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #6

    Mersin de, ceza infaz kurumunda ekipleri hareketlendiren tatbikat #7

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