Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı

Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı

Cezaevi personelinin içerisinde araçla, bir pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi Alifakı Cezaevi-Tarsus bağlantı yolu üzerinde cezaevi personelinin içerisinde olduğu 33 PNG 35 araç ve 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmada 9 cezaevi personeli ve pikapta bulunan 2 sivil yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Olay yerine intikal eden 112 ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre araçlarda maddi hasar meydana gelirken; polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.