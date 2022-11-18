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    Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı

    Cezaevi personelinin içerisinde araçla, bir pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.
    • 18.11.2022 - 17:57
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    Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı

    Mersin’in Tarsus ilçesi Alifakı Cezaevi-Tarsus bağlantı yolu üzerinde cezaevi personelinin içerisinde olduğu 33 PNG 35 araç ve 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmada 9 cezaevi personeli ve pikapta bulunan 2 sivil yaralandı.

    Yaralıların sağlık durumu iyi

    Olay yerine intikal eden 112 ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre araçlarda maddi hasar meydana gelirken; polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı #1

    Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı #2

    Mersin’de cezaevi aracı kaza yaptı: 11 yaralı #3


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