Mersin'de çıkan kavga sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı

Tarsus'ta çocukların kavgasına ailelerin de karışması üzerine polis ekipleri müdahale etti. 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Balatlı Mahallesi'nde, Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı.

Çocukların kavgasına aileler de katıldı.

TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Birbirine taş ve sopalarla saldıran iki aileye polis ekipleri müdahale etti.

1'İ POLİS MEMURU 2 KİŞİ YARALANDI

Özel Harekat ve çevik kuvvet polislerinin müdahale ettiği arbedede bir vatandaş ve H.A. isimli bir polis memuru yaralandı.

Yaralılar tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.