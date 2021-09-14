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    Mersin'de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

    Çıkan yangında arazideki otlar ve bazı küçük ağaçlar tutuşurken, arazide bulunan römork alev alarak yandı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 15:47
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    Mersin'de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde bilinmeyen bir nedenle mahalle arasında yangın çıktı.

    Kuru otlarla birlikte hızla ilerleyen alevler içinden geçtiği bahçede ve tarladaki ağaçlara, sulama boruları ve eski model bir pikaba zarar verdi.

    3 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

    Yoğun duman mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan 3 itfaiye aracı ve 12 itfaiye eri yangına müdahale etti.

    Mersin de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı #1

    EVLERE ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

    Vatandaşlar da müdahalede itfaiye ekiplerine destek oldu. Korkuya neden olan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Mersin de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı #2

    YANGIN İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

    Mersin'de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı VİDEO


    Mersin de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı #3

    Mersin de çıkan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alındı #4

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