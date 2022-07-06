Mersin'de cinnet getiren adamın öldürdüğü eşi ve oğlu defnedildi

Boşanma aşamasındaki eşini yatak odasında tabancayla vurarak öldüren adam, kapıda gördüğü oğlunun da katili oldu. Anne ve minik oğlu gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mersin'in Toroslar ilçesi'nde kan donduran vahşet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Ali Dilek (31) ile Nurgül Gürsoy (25) arasında tartışma yaşandı.

Giderek alevlenen tartışma sonucunda, saldırgan Ali Dilek, eşi Nurgül Gülsoy Dilek'i (25) binanın 1. katındaki evlerinin yatak odasında tabancayla vurarak öldürdü.

Eşinin ardından oğlunu öldürdü

Bununla da yetinmeyen ve cinnet getirdiği iddia edilen vahşi eş daha sonra, 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'i de evinin çıkış kapısının önünde aynı silahla öldürdü.

Yaşanan korkunç olay sonrası, anne ve minik oğlunun cansız bedenleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve oğlu defnedildi

Burada yakınlarının gözyaşları arasında cenaze aracından indirilen anne-çocuğun cenazesi, yıkandıktan sonra kılınan namazının ardından Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki Yalınayak Mezarlığı'na defnedildi.

'Borçlarını karısı ödemeye çalışıyordu' iddiası

Cenaze namazı öncesi kadının yakınları, olaydan sonra intihar eden katil zanlısı kocaya ve ailesine tepki göstererek, Ali Dilek'in 7-8 suçtan sabıkalı, işsiz bir insan olduğunu ve yaptığı borçların, bir markette çalışan karısı tarafından ödendiğini ileri sürdüler.

Öte yandan, eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in cenazesi ise Mersin Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.