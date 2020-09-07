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    Mersin'de cinsel ilişki teklif ettiği kadının çantasını çaldı

    Önce para karşılığı cinsel ilişki teklif eden şahıs, aldığı ret cevabı üzerine kadının çantasını alıp kaçınca polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 16:11
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 16:11
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    Mersin'de cinsel ilişki teklif ettiği kadının çantasını çaldı

    Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi üzerinde bir şüpheli, yoldan geçen yabancı uyruklu kadının çantasını alıp, kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'nın çantasının M.K. tarafından çalındığını tespit etti.

    YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Mersin de cinsel ilişki teklif ettiği kadının çantasını çaldı #1

    İLİŞKİ TEKLİF ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.K.’nın, ilk olarak M.A.'ya para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği ve ret cevabını alınca da kadının çantasını alıp kaçtığı belirlendi.

    M.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin de cinsel ilişki teklif ettiği kadının çantasını çaldı #2

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