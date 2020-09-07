Mersin'de cinsel ilişki teklif ettiği kadının çantasını çaldı

Önce para karşılığı cinsel ilişki teklif eden şahıs, aldığı ret cevabı üzerine kadının çantasını alıp kaçınca polis ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi üzerinde bir şüpheli, yoldan geçen yabancı uyruklu kadının çantasını alıp, kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'nın çantasının M.K. tarafından çalındığını tespit etti.

YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İLİŞKİ TEKLİF ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.K.’nın, ilk olarak M.A.'ya para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği ve ret cevabını alınca da kadının çantasını alıp kaçtığı belirlendi.

M.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



