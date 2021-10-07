Tarsus ilçesinde, 2017 yılında 12 yaşında olan E.S.’ye, gittiği kursta imam olarak görev yapan Mehmet D. cinsel istismarda bulundu. 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet D., tutuklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 4 Aralık 2017’de, E.S. isimli 12 yaşındaki kız çocuğu, gittiği kurstaki temizlik çalışmaları sırasında, imam olarak görev yapan Mehmet D. tarafından malzeme alması için depoya gönderildi.

O sırada E.S.’nin peşinden giden Mehmet D., deponun kapısını kapatıp E.S.’ye cinsel istismarda bulundu.

REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Bir süre çevresinden çekinerek başına gelenleri anlatamayan E.S., gittiği lisede rehberlik öğretmenine yaşadığı olayı anlattı.

Okula polis çağıran öğretmen, E.S.’nin ailesine de konu hakkında bilgi verdi. Gözaltına alınan Mehmet D., tutuklandı.

Mersin’de cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezası aldı VİDEO



İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet savcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mehmet D. hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Mehmet D., ikinci duruşmada mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

25 Nisan 2019'da yapılan duruşmada Mehmet D., 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLDÜ

İtiraz üzerine dosya, Adana Bölge İdare Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü.

Davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Mehmet D. ve tarafların avukatları katıldı.

Mehmet D. hakkındaki iddiaları reddedip, beraatini istedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tarafların dinlenmesi ardından mahkeme heyeti, sanığın 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 21 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tutuklanan Mehmet D., cezaevine gönderildi.