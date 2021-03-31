Mersin'de cinsel istismarla yargılanan baba, mahkemeye çıktı

Yaşları küçükken 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba ve kız kardeşler, hakim karşısında savunma yaptı.

Mersin'de 3 kız kardeş, yıllar sonra birbirlerine babalarının kendilerini küçük yaşlarda taciz ettiğini açıklamasının ardından harekete geçti.

H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), geçen yıl ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba S.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİ GÖRÜLDÜ

S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak bir sonraki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

DURUŞMA SÜRÜYOR

Sanık S.D., bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşma devam ediyor.





