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    Mersin’de cinsel taciz davası öncesi adliye karıştı

    3 kız kardeşin babalarını cinsel tacizle suçladığı davanın duruşması öncesi, taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Kavgaya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 17:53
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    Mersin’de cinsel taciz davası öncesi adliye karıştı

    Mersin’de kız kardeşlerden H.G. (34), bir sohbet ortamında 2 kardeşine, çocuk yaştan itibaren babaları S.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

    Bunun üzerine diğer kardeşler S.D. (32) ve S.D.(28) de 5-6 yaşlarından itibaren cinsel tacize uğradıklarını anlattı. 3 kardeş, 10 Ocak günü babalarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, emlakçı baba S.D., 22 Ocak günü gözaltına alındı.

    SERBEST BIRAKILDI

    İddiaları kabul etmeyen ve kızlarının kendisinden para alabilmek için iftira attıklarını öne süren baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kız kardeşlerin adalet istediklerini ifade ettikleri iddialarla ilgili Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Mersin’de cinsel taciz davası öncesi adliye karıştı VİDEO

    TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

    Baba S.D.'nin tutuksuz sanık olarak yargılandığı davanın bugün görülen 2'nci duruşması öncesinde, taraflar adliye koridorunda birbirine saldırdı. Baba ve kızlarının beraberlerindekilerle giriştikleri tekme tokat kavgaya, Çevik Kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirip adliye dışına çıkardığı grup, burada da karşı karşıya gelince ikinci kez müdahalede bulunuldu.

    Mersin’de cinsel taciz davası öncesi adliye karıştı #1

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Adliyede yaşanan kavgaya karışan 5 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınanların baba ve kızlarının yakınları olduğu bildirildi.

    Mersin’de cinsel taciz davası öncesi adliye karıştı #2

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