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    Mersin'de çocuğunu almak için giden anneyi, kocası öldürdü

    Laborant olarak çalışan Dilek Karaman, çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah ile vurularak öldürüldü.
    • 10.09.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 15:02
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    Mersin'de çocuğunu almak için giden anneyi, kocası öldürdü

    Türkiye'de, bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşinin kurbanı oldu

    Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

    Anne öldürüldü

    Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Mahallesi'nde genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

    Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

    Şüpheli adliyeye gönderildi

    İHA'nın haberine göre; şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Mersin de çocuğunu almak için giden anneyi, kocası öldürdü #1

    Mersin de çocuğunu almak için giden anneyi, kocası öldürdü #2


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