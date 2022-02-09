Mersin’de, çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Akdeniz ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

Mersin’de, Akdeniz Belediyesi ekipleri Hamidiye Mahallesi 4302 Sokak'taki evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti.

Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti.

Evin her odasının, eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğu görüldü.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SAATLER SÜRDÜ

Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

“HALK SAĞLIĞINI KORUMAK BİZİM ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi takdirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde, hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”