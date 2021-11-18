Mersin'de daire sahibi olmak isterken borç sahibi oldu

Mersin'de daire sahibi olmak isterken borç sahibi oldu

Oturamadığı dairesi elinden giden, hem de tüm borçları üzerine kalan Abdülkadir Kazan, "Daire satın alırken mutlaka eşlerin rızasını alın" diyerek uyardı.

Ankara’da yaşayan 56 yaşındaki emekli Abdulkadir Kazan, Kasım 2017’de Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesinde 4 katlı bir konutun 4’üncü katındaki daireyi, ev sahibi Mehmet A.’dan satın aldı.

Kazan,160 bin lirası banka kredisi olmak üzere 200 bin lira ödeyerek satın aldığı daireyi zaman içerisinde bir türlü boşalttıramadı.

Bu sürede hiç kira da alamazken, iki yıl önce açılan davayla hayatının şokunu yaşadı.

Evi satan Mehmet A.’nın eşi Emine A., dairenin aile konutu olduğunu, eşinin kendi rızası olmadan satış işlemini gerçekleştirdiğini belirterek, 2019 yılında Mersin 5. Aile Mahkemesinde Abdurkadir Kazan aleyhine dava açtı.

DAİRESİNDE OTURAMADAN DAVA AÇILDI

İki ay önce sonuçlanan davada mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine göre, "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz" hükmü gereğince Kazan üzerindeki tapu kaydının iptal edilmesi, Mehmet A. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi.

Mersin'de daire sahibi olmak isterken borç sahibi oldu VİDEO



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BORÇLAR ÜZERİNE KALDI

Karar üzerine istinaf yoluna giden ve Adana Bölge İdare Mahkemesine başvuran Kazan, hem daireden olmasının hem de tüm borcun üzerine kalmasının şaşkınlığını yaşıyor.