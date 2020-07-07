Mersin'de darbedilen şoförün başına 8 dikiş atıldı

Otobüse maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından dövülen şoför Mehmet Teneke'ye 6 gün iş göremezlik raporu verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, otobüse maskesiz binmek isteyen 2 yolcu, otobüs şoförü Mehmet Teneke tarafından uyarıldı.

Uyarıyı dikkate almayan 2 kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti.

ŞOFÖRÜ DARBETTİLER

Bu sırada ikiliden biri otobüse binerek, küfrettiği Teneke'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförünün darbedildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de 2 kişi maske uyarısı yapan şoförü darbetti

Mersin'de maskesiz yolcu almayan şoför darbedildi

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ŞOFÖRÜN BAŞINA 8 DİKİŞ ATILDI

Aldığı darbelerle başının 2 ayrı yerine 8 dikiş atılan ve 6 gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, "Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular. Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darbetti biri. Polis ve ambulans geldi. Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darbettiler." diye konuştu.

Mersin'de maskesiz yolcu almayan şoför darbedildi